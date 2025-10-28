Il figlio a 13 anni i guai con la droga gli abusi subiti | la tiktoker Rita De Crescenzo si racconta a Belve Per la gente sono come una Madonna – I video
«Sono passata dalle stalle alle stelle. Con me la gente ha visto che nella vita si può cambiare». Rita De Crescenzo non ha paura delle parole, e neppure delle proprie ferite. Nello studio di Belve, il programma di Francesca Fagnani che torna da stasera, martedì 28 ottobre su Rai2 per la sua sesta stagione, la tiktoker più chiacchierata d’Italia si mette a nudo, tra ricordi e ironia. L’intervista è forse la più attesa della nuova edizione del format prodotto da Fremantle. Fagnani, con il suo consueto sorriso tagliente, scava nella vita di una donna che oggi diverte milioni di follower, ma che – come racconta lei stessa – ha conosciuto da vicino abusi, dipendenze e marginalità. 🔗 Leggi su Open.online
"Bruttissima, 30 anni di droga e psicofarmaci. Ho avuto un figlio a 13 anni" Tra le ospiti di Belve di martedì 28 ottobre c'è Rita De Crescenzo, la discussa tiktoker con una vita segnata da abusi, sofferenze e anni di tossicodipendenza.
Il figlio a 13 anni, i guai con la droga, gli abusi subiti: la tiktoker Rita De Crescenzo si racconta a Belve. «Per la gente sono come una Madonna» – I video - Sogna un film con Christian De Sica ambientato nella sua Napoli e non esclude la possibilità di continuare la carriera in politica
