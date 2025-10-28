Il falso incidente per ingannare anziani | in dieci a processo per un tour della truffa che ha toccato anche le Marche

PERUGIA – Da Belluno a Senigallia, passando per Perugia e Firenze senza contare tutti i casi non denunciati o i raggiri non andati a segno. Un vero e proprio tour della truffa, quello che stando alle accuse una banda di dieci persone sarebbe riuscita a mettere in piedi, ingannando decine di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

