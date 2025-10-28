Il duello in diretta tra Bergomi e Del Piero

Ilfoglio.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da una parte Alessandro Del Piero, con la calma assertiva di chi ha vinto tutto ma non ha dimenticato come si costruisce una squadra dominante. Dall’altra Beppe Bergomi, che l’Inter la guarda e la legge con l’occhio di chi l’ha difesa per vent’anni. Il dibattito in diretta su Sky – “L’Inter è la più forte o la più brava?” – è esploso con la naturalezza di una discussione da bar tra due fuoriclasse in giacca e cravatta. E come sempre, la verità sta nei numeri più che nei toni. Del Piero ha rivendicato la superiorità tecnica della rosa nerazzurra “da quattro anni a questa parte”: “Lo dico da quattro anni – ha detto –, l’Inter è la squadra più forte d’Italia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

il duello in diretta tra bergomi e del piero

© Ilfoglio.it - Il duello in diretta tra Bergomi e Del Piero

Scopri altri approfondimenti

duello diretta bergomi pieroIl duello in diretta tra Bergomi e Del Piero - Numeri alla mano, tra i due ha ragione chi guarda l’Inter per quello che è Da una parte Alessandro Del Piero, con la calma assertiva di chi ha vinto tutto ma non ha dimenticato come si costruisce una ... Segnala ilfoglio.it

duello diretta bergomi pieroBergomi-Del Piero lite sull'Inter, scintille in diretta tv: Non alzare la voce, non ha ragione chi urla di più - Confronto acceso a Sky tra i due ex nazionali, lo zio Bergomi difende a spada tratta i nerazzurri, zittisce Del Piero e lancia frecciate a Conte esaltando la signorilità di Chivu ... Come scrive sport.virgilio.it

duello diretta bergomi pieroBergomi: "Chivu gigante della comunicazione in un mondo di incoerenti". Poi è 'duello' con Del Piero - Dagli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha usato parole importanti per commentare quello che Cristian Chivu ha dichiarato dopo il ko dell'Inter contro il Napoli: “Chivu è ... Lo riporta fcinternews.it

Cerca Video su questo argomento: Duello Diretta Bergomi Piero