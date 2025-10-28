Il drone più veloce del mondo ha raggiunto i 585 km h
Un modello stampato in 3D chiamato The Peregreen 3 ha infranto il primato, ma la sua autonomia è ridicola. 🔗 Leggi su Wired.it
Gli ingegneri fai da te stampano in 3D il drone più veloce del mondo a quasi la metà della velocità del suono - te hanno progettato, costruito e fatto volare il drone più veloce del mondo: il Peregreen 3. Secondo notebookcheck.it