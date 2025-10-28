Il drone più veloce del mondo ha raggiunto i 585 km h

Wired.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un modello stampato in 3D chiamato The Peregreen 3 ha infranto il primato, ma la sua autonomia è ridicola. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Il drone più veloce del mondo ha raggiunto i 585 km/h

drone pi249 veloce mondoGli ingegneri fai da te stampano in 3D il drone più veloce del mondo a quasi la metà della velocità del suono - te hanno progettato, costruito e fatto volare il drone più veloce del mondo: il Peregreen 3. Secondo notebookcheck.it

