Anteprima nazionale domani alle 18.30 al Pecci per l’indagine Distretto Vedute. Crisi d’impresa e debiti sul territorio, a cura della rivista SenzaFiltro, che da dieci anni propone approfondimenti, reportage e inchieste sul lavoro. Partendo dal caso Prato, il dossier analizza le criticità dei distretti che per decenni hanno caratterizzato l’economia italiana: cosa resta quando quei modelli d’impresa e di rete falliscono? Cosa resta sulla città e sulle persone? L’iniziativa si svolgerà nella sala cinema e prevede un dibattito a cui interverranno Massimo Bressan, antropologo e presidente di Iris, Luca Toscano di Sudd Cobas e Stefania Zolotti (foto), direttrice di SenzaFiltro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il dossier di Senza Filtro. Al Pecci Distretto Vedute. Fra crisi d’impresa e debiti sul territorio