Il documento sinodale della Chiesa italiana? Più di cento paragrafi utili solo a piantare bandierine ideologiche

Ilfoglio.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Faceva un po’ specie ascoltare mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola, responsabile del Cammino sinodale della Chiesa in Italia, presentare il documento monstre (tre parti. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

il documento sinodale della chiesa italiana pi249 di cento paragrafi utili solo a piantare bandierine ideologiche

© Ilfoglio.it - Il documento sinodale della Chiesa italiana? Più di cento paragrafi utili solo a piantare bandierine ideologiche

Altre letture consigliate

documento sinodale chiesa italianaTerza Assemblea sinodale della Chiesa Italiana: approvato il Documento di sintesi - Si è tenuta  a porte chiuse la Terza Assemblea sinodale della Chiesa Italiana: a Roma oltre 900 partecipanti, tra Vescovi, delegati delle Diocesi e invitati, hanno votato il Documento di sintesi del C ... Da acistampa.com

documento sinodale chiesa italianaApprovato il Documento finale del Cammino sinodale: ai vescovi il compito di attuarlo nelle diocesi italiane - Con 781 “placet” su 809 votanti, la Terza Assemblea sinodale ha approvato il Documento di sintesi del Cammino sinodale delle Chiese in Italia, intitolato “Lievito di pace e di speranza”. Secondo agensir.it

documento sinodale chiesa italianaLa Chiesa italiana guarda al futuro: approvato la sintesi del Cammino sinodale - Il documento che raccoglie quattro anni di confronto e dibattito è stato votato a larga maggioranza dai 900 delegati. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Documento Sinodale Chiesa Italiana