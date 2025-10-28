Il diritto di veto paralizza l' Europa
Giorgia Meloni e Viktor Orbán, che si sono incontrati ieri a Roma, nell’Unione europea rivendicano la loro opposizione all’abolizione del diritto di veto in caso di riforma dei trattati. Giovanni Donzelli ha confermato la posizione intransigente della presidente del Consiglio sul mantenimento dell’unanimità. C’è un paradosso tutto italiano. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è favorevole all’abolizione del veto e, sotto le sue direttive, l’Italia è rimasta nel gruppo di paesi “amici del voto a maggioranza qualificata”, che include Germania, Francia, Spagna e un’altra decina di stati membri. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
