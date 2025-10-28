Notizia fresca giunta in redazione: L’EFL dovrebbe aumentare il numero di posti per gli spareggi nel campionato da quattro a sei? Questo è ciò su cui abbiamo riflettuto nella nostra ultima puntata di The Debate, in cui due membri del nostro stimato team discutono le loro ragioni a favore e contro. Questo mese, il redattore di FourFourTwo James Andrew assume il vicedirettore Matthew Ketchell, ma una volta che hai sentito cosa hanno da dire, vogliamo sentire la tua opinione, quindi vota nel nostro sondaggio qui sotto e lascia un commento. Potrebbe piacerti SÌ: un motivo per espandere i play-off del campionato (@JamesAndrew). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il dibattito: il numero dei posti per i play-off del campionato dovrebbe essere aumentato da quattro a sei?