Il derby si gioca anche sulla A1 Autostrade aveva chiuso il tratto Ma la questura fa riaprire tutto
Tra fantomatici pedaggi di metà ‘800, videomontaggi di tifosi ‘canarini’ sui carretti e telefonate incrociate tra prefettura, questura e Autostrade per l’Italia, una certezza regna sovrana: l’A1 stasera sarà regolarmente aperta per il deflusso dei tifosi post Reggiana-Modena. Embè direte, dov’è la novità? Be, parafrasando una storica conferenza stampa dell’allora premier Giuseppe Conte, il rischio c’era: quello di veder sfilare oltre 3.000 tifosi modenesi lungo la via Emilia a causa di una chiusura autostradale tra Reggio e Modena scoperta quasi per caso e pianificata scientificamente proprio dalle 21 di stasera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
