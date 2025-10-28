Il cuore grande dei podisti Fondi donati a Geriatria
La società sportiva San Marco ha devoluto 1.750 euro a sostegno del reparto di Geriatria dell' ospedale Bufalini di Cesena 1.750 euro che verranno impiegati nell'ambito del progetto ' Pet Therapy in corsia' promosso dall'Ausl della Romagna. La somma è stata raccolta grazie all'evento solidale ' Sportiamo Run ' organizzato dal San Marco il 30 maggio scorso, col patrocinio del Centro Sportivo Italiano e la compartecipazione di Nuova Virtus, Woman In Run e Avis. Parte del ricavato della manifestazione, che ha visto l'adesione di tanti sportivi, volontari e sostenitori, è stato dunque destinato a questo progetto, che prevede l'intervento di animali nei reparti ospedalieri con l'obiettivo di migliorare il benessere psico-fisico dei pazienti.
