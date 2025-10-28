Il correntone del Pd per Schlein che la segretaria non avrebbe voluto

È un anno e mezzo, mese più, mese meno, che Elly Schlein tenta di. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il “correntone” del Pd per Schlein che la segretaria non avrebbe voluto

Argomenti simili trattati di recente

Schlein e il nervosismo della sua maggioranza, le lamentele (off the record) del correntone che si vedrà a Montepulciano - X Vai su X

A fine novembre le correnti di maggioranza si riuniscono nella cittadina del senese. «Tre giorni per rafforzare la segretaria e la cultura di governo del Pd». Il «correntone» amico che preoccupa il Nazareno - facebook.com Vai su Facebook

Il “correntone” del Pd per Schlein che la segretaria non avrebbe voluto - Di fronte ai primi segnali di debolezza della segretaria, i big del Partito democratico hanno fatto trovare la leader davanti all'operazione ormai compiuta. Riporta ilfoglio.it

Chi ci sarà nel “correntone” del Pd di Franceschini, Orlando e Speranza - Nasce il "correntone" Pd: dentro le correnti di Franceschini Orlando e Speranza. Come scrive policymakermag.it

Montepulciano capitale del Pd: correntone Schlein in conclave. L’ex ministro Speranza ’di casa’ - Dal 28 al 30 novembre le anime della maggioranza Dem si ritrovano in Valdichiana Sede ancora da definire. Si legge su msn.com