Il corpo dell' ostaggio riesumato e riseppellito Israele | Il video che dimostra Hamas mente

Clima di alta tensione tra Israele e Hamas sulla restituzione dei cadaveri degli ostaggi. L’Idf ha diffuso un video realizzato da un drone in cui si vedono, è la ricostruzione di Israele, i miliziani mentre rimuovono i resti di un corpo da una struttura predisposta per poi riseppellirli sempre nella stessa area. Secondo Israele, Hamas sa esattamente dove sono i corpi degli ostaggi, eppure continua a mentire e manipolare per le telecamere. La zona in questione è nei pressi del quartiere di Daraj-Tufah, nella parte orientale di Gaza City. "Hamas sta mentendo sui nostri ostaggi ed ecco la prova - scrive l'esercito israeliano su X - Ieri, i terroristi di Hamas sono stati filmati mentre rimuovevano i resti di un corpo da una struttura predisposta e li riseppellivano lì vicino, prima di convocare i rappresentanti della Croce Rossa per inscenare una falsa "scoperta" per i fotografi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il corpo dell'ostaggio riesumato e riseppellito. Israele: "Il video che dimostra Hamas mente"

