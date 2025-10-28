Il cordoglio di Mantellassi e Barnini Le parole della Pistoiese e del Livorno
Dalla politica al mondo del calcio, tanti i messaggi di cordoglio apparsi ieri sui social per la scomparsa di Silvano Bini, empolese doc e per quasi mezzo secolo dirigente dell’ Empoli Fc. "Ha contribuito a creare le basi per la crescita della squadra, è stato un empolese che è ha vissuto lasciando un segno – si legge nel post del sindaco Alessio Mantellassi –. Il segno nello sport, in una società nata e cresciuta moltissimo al punto da confrontarsi con le big, il segno per i tanti talenti scoperti. Empoli perde uno dei suoi saggi, un nonno speciale che le voleva tanto bene. Silvano, che tu possa riposare in pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it
