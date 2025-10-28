Il consumo di suolo non si ferma ’Bruciati’ 4mila metri quadri al giorno In un anno recuperati solo 2 ettari
Nell'ultimo anno (il 2024) in Umbria sono stati consumati altri 143 ettari di suolo, facendo salire la percentuale di terreno consumato al 5,28%, che conferma come l'Umbria sia in una posizione mediana rispetto alle altre regioni. Si tratta di quasi 4mila metri quadrati al giorno, 163 ogni ora. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto " Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici " presentato dall' Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nel quale viene indicato che in Umbria sono attualmente 44.397 gli ettari "antropizzati", quelli ciòè che dove sono state costruite strutture mobili o fisse (infrastrutture, edifici o coperture artificiali per capirci).
