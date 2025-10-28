Il consumo di suolo non si ferma ’Bruciati’ 4mila metri quadri al giorno In un anno recuperati solo 2 ettari

Lanazione.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultimo anno (il 2024) in Umbria sono stati consumati altri 143 ettari di suolo, facendo salire la percentuale di terreno consumato al 5,28%, che conferma come l’Umbria sia in una posizione mediana rispetto alle altre regioni. Si tratta di quasi 4mila metri quadrati al giorno, 163 ogni ora. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto “ Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici ” presentato dall’ Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nel quale viene indicato che in Umbria sono attualmente 44.397 gli ettari "antropizzati", quelli ciòè che dove sono state costruite strutture mobili o fisse (infrastrutture, edifici o coperture artificiali per capirci). 🔗 Leggi su Lanazione.it

il consumo di suolo non si ferma 8217bruciati8217 4mila metri quadri al giorno in un anno recuperati solo 2 ettari

© Lanazione.it - Il consumo di suolo non si ferma ’Bruciati’ 4mila metri quadri al giorno. In un anno recuperati solo 2 ettari

Argomenti simili trattati di recente

consumo suolo ferma 8217bruciati8217Il consumo di suolo non si ferma ’Bruciati’ 4mila metri quadri al giorno. In un anno recuperati solo 2 ettari - Anche nel 2024 le costruzioni di edifici e infrastrutture sono continuate nonostante il calo demografico. msn.com scrive

consumo suolo ferma 8217bruciati8217Legambiente la decrescita demografica del paese non ferma il consumo di suolo in Italia - La posizione di Milano, fatte le dovute proporzioni, è all’ottavo posto nel confronto con gli altri capoluoghi di regione. Da welfarenetwork.it

consumo suolo ferma 8217bruciati8217Consumo del suolo, ogni giorno spariscono 230mila metri quadrati: il rapporto Ispra - Leggi su Sky TG24 l'articolo Consumo del suolo, ogni giorno spariscono 230mila metri quadrati: il rapporto Ispra ... Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Consumo Suolo Ferma 8217bruciati8217