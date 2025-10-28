Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo decreto sulla sicurezza sul lavoro
Badge digitale obbligatorio per appalti e subappalti. Roma, 28 ottobre 2025. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge sulla sicurezza sul lavoro, un provvedimento che introduce nuove misure per garantire maggiore trasparenza e tutela nei luoghi di lavoro. La notizia è stata riportata dall'agenzia Ansa. Tra le principali novità previste dal decreto spicca l'introduzione del badge digitale di cantiere, obbligatorio per tutte le imprese in appalto e subappalto. Questa tessera di riconoscimento sarà dotata di un codice univoco anticontraffazione, consentendo un controllo più efficace dell'identità e della regolarità dei lavoratori presenti nei cantieri.
