Tempo di lettura: < 1 minuto La Giunta comunale di Napoli ha approvato il cofinanziamento per la riqualificazione della piscina di Corso Secondigliano, un intervento, del valore complessivo di 4 milioni e 250mila euro, è cofinanziato per 3 milioni dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del bando ‘Sport e Periferie 2024?, e per un milione e 250mila euro dal Comune di Napoli, attraverso la devoluzione di mutui non più utilizzati. La piscina rientra tra gli impianti sportivi oggetto dell’ accordo tra il Comune di Napoli e la Federazione Italiana Nuoto per la creazione di un Polo di eccellenza sportiva e per la promozione dell’attività natatoria sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Comune di Napoli approva il cofinanziamento della piscina di Secondigliano