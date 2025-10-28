Il Comune di Napoli approva il cofinanziamento della piscina di Secondigliano
La Giunta comunale di Napoli ha approvato il cofinanziamento per la riqualificazione della piscina di Corso Secondigliano, un intervento, del valore complessivo di 4 milioni e 250mila euro, è cofinanziato per 3 milioni dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del bando 'Sport e Periferie 2024?, e per un milione e 250mila euro dal Comune di Napoli, attraverso la devoluzione di mutui non più utilizzati. La piscina rientra tra gli impianti sportivi oggetto dell' accordo tra il Comune di Napoli e la Federazione Italiana Nuoto per la creazione di un Polo di eccellenza sportiva e per la promozione dell'attività natatoria sul territorio.
