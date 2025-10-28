Il Comune di Caltagirone lavora a nuovi progetti per i pellegrini del Cammino di San Giacomo

Cataniatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caltagirone punta sul Cammino di San Giacomo in Sicilia, uno dei percorsi più rappresentativi della rete regionale, che attraversa l’Isola dalla Città della ceramica a Capizzi, per promuovere il proprio territorio. Un lungo un itinerario che intreccia spiritualità, storia e paesaggi unici. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

