Il Comune di Arezzo adotta la carta etica per lo sport

Il Comune di Arezzo ha adottato la Carta etica, per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport, accogliendo la proposta di Soroptimist international club Arezzo e concedendo il patrocinio all’evento di presentazione che si terrà martedì 4 novembre alle 18 al circolo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Scade venerdì 31 ottobre il termine per presentare domanda d’iscrizione all’albo dei presidenti di seggio. Occorrono a tal fine buona condotta morale, essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Arezzo, età inferiore ai 75 anni, possesso del titolo di studio - facebook.com Vai su Facebook

La Carta etica: contro le discriminazioni di genere anche in ambito sportivo - Il Comune di Arezzo ha adottato la Carta etica, per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport, accogliendo la proposta di Soroptimist international club Arezzo e conceden ... Come scrive lanazione.it

Il Comune di Arezzo adotta la Carta Etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport - La Giunta comunale ha deliberato l’adozione della “Carta Etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere ... Scrive lanazione.it