Il Commissario Montalbano – Salvo amato Livia mia | trama e cast
Il Commissario Montalbano torna in tv in con un episodio trasmesso per la prima volta nel 2020. Il titolo è Salvo Amato, Livia Mia, in . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Buon seguito per “Il Commissario Montalbano” che ottiene in prima serata su Rai 1 il 17,8% di share e 2 milioni 829 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Quando chiedi a tua mamma “mandami la posizione” #IlCommissarioMontalbano - Un diario del ‘43 stasera su Rai1 e RaiPlay. #Montalbano #LucaZingaretti - facebook.com Vai su Facebook
Il Commissario Montalbano – “Salvo amato, Livia mia” – Rai1 - ’ ‘Livia mia’” e “Il ... Scrive bitculturali.it
Il Commissario Montalbano - Salvo amato, Livia mia: il nuovo ruolo di Luca Zingaretti - Stasera su Rai 1 uno degli episodi più intensi della saga tratta dai romanzi di Andrea Camilleri: Luca Zingaretti ha un nuovo ruolo. Riporta libero.it
Il Commissario Motalbano felice annuncio: tutto pronto per la nuova stagione in anteprima? - Il commissario Montalbano torna a essere nuovamente protagonista della scena, il tutto con un annuncio davvero ... Si legge su pourfemme.it