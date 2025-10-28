Il Commissario Montalbano – Salvo amato Livia mia stasera su Rai 1 | tutte le informazioni sull’episodio
Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia stasera su Rai 1: trama, cast e streaming. Nuovo appuntamento con le repliche de Il Commissario Montalbano: questa sera, 28 ottobre 2025, va in onda l’episodio Salvo amato, Livia mia. Torna dunque il personaggio interpretato da Luca Zingaretti, per nuove imperdibili avventure. La puntata di stasera, tratta come sempre dai romanzi di Andrea Camilleri, è andata in onda per la prima volta nel 2019. Ma qual è la trama e il cast? Appuntamento stasera su Rai 1 a partire dalle 21.30. Trama. Mentre un metronotte scopre Pasquale, il figlio di Adelina, a rubare in una villa, nell’archivio comunale di Vigata viene ritrovata morta, uccisa a colpi di martello, una giovane ragazza, Agata Cosentino, una cara amica di Livia. 🔗 Leggi su Tpi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Buon seguito per “Il Commissario Montalbano” che ottiene in prima serata su Rai 1 il 17,8% di share e 2 milioni 829 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Quando chiedi a tua mamma “mandami la posizione” #IlCommissarioMontalbano - Un diario del ‘43 stasera su Rai1 e RaiPlay. #Montalbano #LucaZingaretti - facebook.com Vai su Facebook
Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia stasera su Rai 1: tutte le informazioni sull’episodio - Salvo amato, Livia mia stasera su Rai 1: trama, cast e streaming dell'episodio in replica il 28 ottobre 2025 ... Scrive tpi.it
Su Rai 1 in replica Il commissario Montalbano con “Salvo amato, Livia mia”: la trama - Stasera in prima serata su Rai 1 in replica Il commissario Montalbano con l'episodio "Salvo amato, Livia mia": la trama. Come scrive corrierenazionale.it
L’omicidio di un’amica della fidanzata mette in difficoltà Montalbano in “Salvo amato, Livia mia” - Un episodio diverso quello del Commissario Montalbano in onda stasera in tv: tutti i segreti di "Salvo amato, Livia mia" ... Lo riporta msn.com