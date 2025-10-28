Il Commissario Montalbano – Salvo amato Livia mia stasera su Rai 1 | tutte le informazioni sull’episodio

Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia stasera su Rai 1: trama, cast e streaming. Nuovo appuntamento con le repliche de Il Commissario Montalbano: questa sera, 28 ottobre 2025, va in onda l’episodio Salvo amato, Livia mia. Torna dunque il personaggio interpretato da Luca Zingaretti, per nuove imperdibili avventure. La puntata di stasera, tratta come sempre dai romanzi di Andrea Camilleri, è andata in onda per la prima volta nel 2019. Ma qual è la trama e il cast? Appuntamento stasera su Rai 1 a partire dalle 21.30. Trama. Mentre un metronotte scopre Pasquale, il figlio di Adelina, a rubare in una villa, nell’archivio comunale di Vigata viene ritrovata morta, uccisa a colpi di martello, una giovane ragazza, Agata Cosentino, una cara amica di Livia. 🔗 Leggi su Tpi.it

