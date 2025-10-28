Il Commissariato si trasferisce Trasloco al piano-terra dello stabile
Dopo anni di impasse sembra arrivare finalmente una soluzione per la nuova sede del Commissariato di polizia. A dare la notizia è stato il sindaco Andrea Sisti in una delle ultime sedute del consiglio comunale: nessuno spostamento, ma solo un "trasloco" a pianoterra. Nei giorni scorsi l’associazione Controcorrente aveva proposto di portare la sede al centro storico, per garantire un presidio di sicurezza, ma anche per rivitalizzare una zona, ormai da anni, priva di servizi. Ipotesi difficilmente percorribile, soprattutto per problematiche di carattere logistico e di sicurezza in casi d’emergenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
