Il coccodrillo è spuntato all’improvviso l’ha azzannato e trascinato via sott’acqua | 14enne ricoverato in gravi condizioni

Un ragazzo di 14 anni è stato trascinato sott’acqua da un coccodrillo mentre pescava sulla spiaggia di Myall Beach, nel nord del Queensland. È quanto riferiscono i media locali dopo l’incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 24 ottobre, in un’area costiera nota per la presenza di questi animali. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava in acqua, che gli arrivava alle cosce, quando il coccodrillo è spuntato, lo ha afferrato e trascinato sott’acqua. Testimoni presenti sulla spiaggia hanno dato immediatamente l’allarme: “ Alcune persone hanno assistito alla scena e hanno chiamato i soccorsi”, spiegano i soccorritori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

