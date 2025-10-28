Il chatbot usato da centinaia di milioni di utenti sta diventando anche uno spazio di confidenza per chi non trova ascolto altrove Ma cosa accade quando il dolore e i pensieri suicidi si manifestano in un luogo automatizzato?

O gni settimana, più di un milione di persone scrive a ChatGPT lasciando tracce di sofferenza estrema. Lo fanno sotto forma di messaggi che contengono « intenzioni o progetti suicidi espliciti ». Alcuni digitano frasi come « Non voglio più svegliarmi domani », altri chiedono «Come si fa a sparire senza far soffrire nessuno?», oppure confidano «Sei l’unico con cui riesco a parlare di questo». Non si tratta di richieste di aiuto esplicite, né di conversazioni strutturate con uno psicologo. Sono frammenti, confessioni, pensieri lasciati in uno spazio che, per molti, è diventato un rifugio fin troppo accogliente. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il chatbot usato da centinaia di milioni di utenti, sta diventando anche uno spazio di confidenza per chi non trova ascolto altrove. Ma cosa accade quando il dolore e i pensieri suicidi si manifestano in un luogo automatizzato?

