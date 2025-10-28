Il cervello diventerà un Bancomat – Panorama in edicola

L’editoriale del direttore: Il tramonto «griffato» dei 5 Stelle. Roberto D’Agostino ha svelato su Dagospia una foto dell’eurodeputato Mario Furore (M5S) in gita a Parigi con una borsa Prada da oltre 1.000 euro, subito rimossa dai social. L’immagine è diventata il simbolo della mutazione dei 5 Stelle, passati dall’anti-Casta al benessere da Casta. Sullo sfondo, crollo nei consensi (5% nelle Marche, 6% in Calabria) e lotte interne: via Appendino, fuori i fondatori, resta solo il cerchio ristretto di Giuseppe Conte. Sfoglia il numero in edicola e abbonati La copertina: Le Big Tech ci prendono per la testa. 🔗 Leggi su Panorama.it

