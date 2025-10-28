il centenario della nascita di don renato bertini la cerimonia

Arezzo, 28 ottobre 2025 – Venerdì 31 ottobre prossimo sarà ricordata con una semplice funzione religiosa il Centenario della nascita di Don Renato Bertini, figura indimenticabile di sacerdote aretino, Parroco, educatore, giornalista, critico musicale, uomo di fede. Grazie a Sua Eccellenza il Vescovo di Arezzo e del Parroco di Sant'Agostino in Arezzo verrà riaperta la chiesetta di San Gimignano, in via della Minerva 8 ad Arezzo, che per oltre 50 anni lo ha visto operare come Parroco, per consentire la celebrazione di una Santa Messa a ricordo della sua figura, così importante nella vita di molti di noi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

