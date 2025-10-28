Il Centenario della nascita di Don Renato Bertini la cerimonia
Arezzo, 28 ottobre 2025 – Venerdì 31 ottobre prossimo sarà ricordata con una semplice funzione religiosa il Centenario della nascita di Don Renato Bertini, figura indimenticabile di sacerdote aretino, Parroco, educatore, giornalista, critico musicale, uomo di fede. Grazie a Sua Eccellenza il Vescovo di Arezzo e del Parroco di Sant'Agostino in Arezzo verrà riaperta la chiesetta di San Gimignano, in via della Minerva 8 ad Arezzo, che per oltre 50 anni lo ha visto operare come Parroco, per consentire la celebrazione di una Santa Messa a ricordo della sua figura, così importante nella vita di molti di noi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“SGUARDI ANTROPOLOGICI SU ROCCO SCOTELLARO NEL CENTENARIO DELLA NASCITA”, CONVEGNO ALL’UNIBAS DI MATERA - facebook.com Vai su Facebook
Luciano Berio, compositore, nel Centenario della nascita https://iltorinese.it/2025/10/21/luciano-berio-compositore-nel-centenario-della-nascita/… - X Vai su X
Il Centenario della nascita di Don Renato Bertini, la cerimonia - 00 di venerdì 31 ottobre 2025 proprio nella Chiesa di San Gimignano ad Arezzo. Lo riporta lanazione.it
100 anni fa nasceva Renato Pollini: un convegno dedicato al “sindaco della ricostruzione” - In occasione del centenario della nascita di Renato Pollini, l’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea, in collaborazione con la Fondazione Bianciardi e con la ... Segnala grossetonotizie.com