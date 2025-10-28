Il cemento continua a divorare Monza e Brianza | la classifica dei comuni più cementificati

Il cemento continua a divorare la Lombardia e in modo particolare la Brianza. Basta guardare le immagini dal satellite, per vedere sparute aree verdi disseminate qua e là interrotte da intere colate di cemento.E anno dopo anno “stiamo assistendo all’omicidio del suolo, attraverso. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Consumo di suolo: il cemento continua a divorare Brescia - In provincia Lonato maglia nera: l’uso di suolo quattro volte superiore alla città ... Secondo giornaledibrescia.it

Italia cementificata, ogni ora 10mila metri quadrati di suolo spariscono sotto asfalto e cemento - Il nuovo rapporto Ispra fotografa un Paese che consuma più territorio che mai: record in Lombardia, Veneto e Campania, mentre anche le aree protette perdono terreno ... Come scrive giornalelavoce.it

Monza è la provincia più cementificata d’Italia: la verde Brianza del passato è ricoperta d’asfalto - Con il suo 40,78% di terreno impermeabilizzato è la peggiore provincia d’Italia sotto questo parametro ... Da ilgiorno.it