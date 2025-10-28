Il Castello del Buonconsiglio ha accolto Sergio Mattarella
Nella giornata di oggi – martedì 28 ottobre – il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto al Castello del Buonconsiglio di Trento per presenziare alla cerimonia congiunta per il Centenario del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle e del 60° anniversario del Soccorso Alpino della. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
