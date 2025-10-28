Il castelliere delle guaite
Domenica 2 novembre 2025. Itinerario piacevole ed interessante per la varietà di ambienti, paesaggi ed argomenti. Visiteremo i resti del Castelliere delle Guaite, testimonianza della presenza e dell’insediamento dell’uomo in epoca protostorica nella Lessinia Occidentale.Ritrovo: ore 9 parcheggio. 🔗 Leggi su Veronasera.it
