Il caso Francesca Barra e la minaccia dei deepfake | come difendersi dalle immagini false create con l’AI

Basta una foto pubblicata sui social, un software gratuito e pochi minuti di elaborazione per creare un’immagine falsa, ma perfettamente verosimile. È quanto accaduto alla giornalista Francesca Barra, che ha scoperto la circolazione online di immagini di sé nuda generate dall’intelligenza artificiale e caricate su un sito per adulti. Un episodio che ha scosso l’opinione pubblica, non solo per la brutalità del gesto ma per la consapevolezza che potrebbe accadere a chiunque. “ Ho pensato ai miei figli e ho provato paura per ciò che avrebbero potuto leggere ”, ha scritto sui social, denunciando pubblicamente la vicenda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il caso Francesca Barra e la minaccia dei deepfake: come difendersi dalle immagini false create con l’AI

Scopri altri approfondimenti

Cè un lato oscuro dell’Intelligenza artificiale. Per la verità, i lati oscuri, forse, sono molti più, ma concentriamoci su quello del deepfake porn. Già, perché il caso Francesca Barra riaccende l’allarme: i falsi nudi generati dall’IA sono la nuova frontiera dell’abus - facebook.com Vai su Facebook

Caso Francesca Barra, Unterberger chiede legge sull’identità online - La denuncia della giornalista su un sito che diffonde sue immagini manipolate con l’intelligenza artificiale riaccende il dibattito sulla violenza digitale ... Secondo altoadige.it

Francesca Barra nuda su un sito per adulti: "Foto generate con l'intelligenza artificiale, provo vergogna e imbarazzo per i miei figli" - Milano, la giornalista e conduttrice televisiva denuncia su Instagram il gravissimo episodio: immagini rubate e manipolate dall’AI per poi essere pubblicate su un sito pornografico. Lo riporta ilgiorno.it

Francesca Barra: “Nuda con l’IA, sono stata violata. Penso a mia figlia di 12 anni: le ragazzine sono terrorizzate” - La giornalista che ha denunciato il portale socialmediagirls: “L’intelligenza artificiale mi fa paura. quotidiano.net scrive