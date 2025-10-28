Milano. Martedì mattina, 28 ottobre, nell’Aula del Consiglio regionale di Regione Lombardia si è tenuto un’incontro con il cardinale bergamasco Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Il colloquio, promosso dall’intergruppo consiliare “Gaza-Cisgiordania”, ha rappresentato un momento di riflessione istituzionale e di sensibilizzazione sulle difficili condizioni in cui vivono le popolazioni colpite dal conflitto. In videocollegamento da Roma, il cardinale Pizzaballa ha ricordato gli ultimi 2 anni segnati da sofferenza e violenza, sottolineando l’urgenza di interventi concreti per garantire assistenza umanitaria, accesso ai servizi essenziali e ricostruzione sociale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Il cardinale Pizzaballa in Consiglio regionale: “Una raccolta fondi per un sostegno concreto a Gaza”