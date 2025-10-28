Il capo dello stato uscente Alassane Ouattara vince le presidenziali in Costa d’Avorio

Internazionale.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ivoriano Alassane Ouattara è stato rieletto per un quarto mandato con l’89,77% dei voti, in uno scrutinio da cui i suoi due principali rivali erano stati esclusi, secondo i risultati annunciati dalla commissione elettorale. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

il capo dello stato uscente alassane ouattara vince le presidenziali in costa d8217avorio

© Internazionale.it - Il capo dello stato uscente Alassane Ouattara vince le presidenziali in Costa d’Avorio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

capo stato uscente alassaneCosta d'Avorio al voto, il presidente Ouattara a caccia del quarto mandato - (LaPresse) Sabato 25 ottobre 2025 si sono aperti i seggi in Costa d'Avorio per eleggere il nuovo presidente. Si legge su stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Capo Stato Uscente Alassane