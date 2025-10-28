Il capo dello stato uscente Alassane Ouattara vince le presidenziali in Costa d’Avorio
Il presidente ivoriano Alassane Ouattara è stato rieletto per un quarto mandato con l’89,77% dei voti, in uno scrutinio da cui i suoi due principali rivali erano stati esclusi, secondo i risultati annunciati dalla commissione elettorale. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
