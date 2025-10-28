Il capo dei magistrati Parodi fa battutine sulla Meloni | Mi piace col prosciutto E lancia il Comitato anti-referendum

Sembra informatissimo, Cesare Parodi, il presidente dei magistrati italiani reduce dalla clamorosa gaffe sulla sentenza Berlusconi che lo aveva costretto a fare marcia indietro con la figlia del Cavaliere Marina, accusata di non aver apprezzato una sentenza arrivata dopo trent’anni. “Ho la netta impressione che il referendum potrebbe tenersi già a marzo, c’è chi parla di aprile o maggio ma io non escluderei ci potrebbe esser a marzo”, ha detto, ospite di “ Un Giorno da Pecora ” su Rai Radio 1, il presidente dell’Anm, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari in un clima di grande goliardia, forse anche troppa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

