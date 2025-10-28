Il cantiere di Pedemontana e il mistero sugli esiti degli scavi della diossina

Monzatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cantiere di Pedemontana: quanto bisogna scavare ancora per la bonifica della diossina? Una domanda che negli ultimi giorni ha sollevato molte polemiche, ma anche e soprattutto preoccupazioni, dopo gli interventi delle associazioni ambientaliste sul tema,I risultati del monitoraggio della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Due casse di armi in un cantiere navale: mistero in Veneto. «Erano dirette in Oman», lasciate in un magazzino - Due casse contenenti altrettante mitragliatrici che avrebbero dovuto essere installate su due motonavi destinate alla polizia dell'Oman, con cui l'Italia ha collaborazione militare, e che invece, non ... Come scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Cantiere Pedemontana Mistero Esiti