Il cantautore rompe il silenzio sul libro della sua ex Martina Maggiore | La mia vita privata pubblica senza considerarmi

O spite del podcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan, Cesare Cremonini ha raccontato il peso emotivo di leggere, nero su bianco, episodi intimi della propria vita senza poter intervenire. Il cantante ha deciso di parlare della pubblicazione del libro Ma che stupida ragazza, scritto dalla sua ex fidanzata Martina Maggiore. Un racconto in cui la giovane ripercorre la loro storia d’amore durata oltre quattro anni, tra emozioni, conflitti e momenti privati che Cremonini avrebbe voluto custodire lontano dai riflettori. « Mi sono trovato improvvisamente dentro il mondo del gossip, senza volerci entrare. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il cantautore rompe il silenzio sul libro della sua ex Martina Maggiore: «La mia vita privata pubblica senza considerarmi»

