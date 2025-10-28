Il calvario di residenti e automobilisti la mappa dei cantieri di Palermo | lavori in corso costi e tempi di consegna
Per gli automobilisti sono un incubo, perché in certe strade hanno un impatto pesante sul traffico, ma sono pur sempre un sacrificio necessario per avere opere pubbliche degne della quinta città d'Italia: stiamo parlando dei cantieri presenti a Palermo, segno tangibile di una metropoli in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
Avviso alla cittadinanza A causa della riduzione dell’apporto idrico da parte di Molise Acque, Grim Scarl comunica che anche domani, giovedì 23 ottobre, sarà necessario procedere alla chiusura dei serbatoi di Cese Alto, Monforte e Calvario dalle ore 23:00 - facebook.com Vai su Facebook