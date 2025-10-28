il calice avvelenato la maledizione del titolo di duca di york

Il principe Andrea è ancora il duca di York. Lo scorso 17 ottobre ha rinunciato pubblicamente a usare il titolo dopo “una discussione con il Re”, come ha specificato nel comunicato ufficiale e, ipotizzano i tabloid, con il principe William. Per troncare definitivamente ogni legame tra il ducato e il fratello di Sua Maestà serve, infatti, un atto del Parlamento britannico. Una strada che, almeno per il momento, Carlo III non vorrebbe percorrere, forse per evitare ulteriori polemiche e dissidi familiari. Il titolo di duca di York, concesso dalla regina Elisabetta ad Andrea per il suo matrimonio, nel 1986, ha una lunga storia piena di tragici avvenimenti, diventati col tempo il terreno fertile su cui si è sviluppata la teoria di una presunta maledizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

