Il calcio dilettanti in lutto Addio a Carlo Caroni allenatore e maestro di sport

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Carlo Caroni. Sinalunghese di nascita, è stato un allenatore tra i più apprezzati e vincenti tra i dilettanti. Appassionato, elegante non solo nell'abbigliamento ma anche nei modi, ha lavorato per tante società, portando ovunque il suo amore smisurato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

