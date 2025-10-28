Il calcio dilettanti in lutto Addio a Carlo Caroni allenatore e maestro di sport

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Carlo Caroni. Sinalunghese di nascita, è stato un allenatore tra i più apprezzati e vincenti tra i dilettanti. Appassionato, elegante non solo nell'abbigliamento ma anche nei modi, ha lavorato per tante società, portando ovunque il suo amore smisurato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In carriera ha allenato tante squadre anche in provincia di Arezzo: Foiano, Montevarchi, Sangiovannese, Sansovino, Cavriglia, Lucignano, Montagnano, Cortona.

