Il Cake picnic nato a San Francisco per scambiarsi torte è diventato uno degli appuntamenti più amati in tutta America
A San Francisco un raduno per home-baker è diventato un evento iconico contro l'isolamento sociale che ora spopola in ogni città (e sta arrivando anche in Europa). 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Avete visto le tante funzioni del porta pane Picnic? Scoprile nelle storie in evidenza #adelaidetestaccio #handmade #testacciomarket #shoppinginrome #adelaideroma #shoplocal #lino #mercatotestaccio #portapane
Picnic a Palazzo San Giacomo 2025 - A Palazzo San Giacomo l'estate si vive a contatto con la natura grazie ai Picnic a Palazzo, promossi da Comune di Russi e Campagna Amica
Picnic a Palazzo San Giacomo - A Palazzo San Giacomo l'estate si vive a contatto con la natura grazie ai Picnic a Palazzo, promossi da Comune di Russi e Campagna Amica
"Senza torta non si entra": a San Francisco il mega picnic di soli dolci - Più di mille amanti delle torte, fornai casalinghi e pasticceri professionisti si sono riuniti sul prato del museo Legion of Honor di San Francisco il 29 marzo.