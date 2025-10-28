Spegnere la luce mentre ci si lava: sembra un gesto bizzarro, e invece è una delle ultime tendenze nate sui social sotto l’hashtag #DarkShowering. Ma non è solo una moda. Il principio è semplice: il buio segnala al corpo che è ora di dormire, abbassando i livelli di cortisolo – l’ormone dello stress – e stimolando la produzione di melatonina, che regola il ritmo sonno-veglia. In un mondo iperconnesso e dominato dagli schermi luminosi, anche pochi minuti di oscurità volontaria possono diventare un piccolo atto di disintossicazione sensoriale. Per capire se e quanto questa pratica abbia basi scientifiche solide, ne abbiamo parlato con la professoressa Cristina Colombo, primario dell’Unità Disturbi dell’Umore dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e docente ordinario di Psichiatria all’Università Vita-Salute San Raffaele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il buio parla al cervello”: ecco cos’è il darkshowering e perché dovreste provare a fare la doccia con la luce spenta