Il bordo bruciacchiato della pizza fa veramente male? La risposta ti lascerà senza parole

La pizza è una passione che accomuna molti, risolto l’interrogativo sul celebre ‘cornicione’: scopriamo se bruciacchiato fa male o meno Ci sono tanti alimenti buonissimi, nella tradizione culinaria italiana, che tutto il mondo ci invidia e che rappresentano una esplosione di sapore, una tentazione cui è veramente difficile resistere. Uno dei più favolosi è senza. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Il bordo bruciacchiato della pizza fa veramente male? La risposta ti lascerà senza parole

Altri contenuti sullo stesso argomento

Accademia dei Georgofili: «La pizza napoletana non è cancerogena sul bordo» - La pizza napoletana, nella parte più cotta e quindi sul bordo, è sicura, non è cancerogena e quindi non è nociva per la salute. Come scrive ilmessaggero.it

"La pizza bruciata sul bordo non è cancerogena" - La pizza napoletana, nella parte più cotta, sul bordo, non è cancerogena e quindi non è nociva per la salute. Come scrive quotidiano.net