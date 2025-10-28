Il biglietto Atm non aumenterà La decisione del Comune di Milano e la stoccata alla Regione

Milano, 28 ottobre 2025 – Il biglietto di Atm non aumenterà. Almeno non per le tasche dei cittadini. Questo perché la differenza tra il prezzo attuale e quello rivalutato in base all’inflazione la coprirà il Comune di Milano, che ha deciso di garantire l’integrale copertura economica e finanziaria, utilizzando fondi di parte corrente del bilancio. La decisione è stata presa nel corso della riunione dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. Ogni anno, infatti, una delibera della Giunta regionale impone di adeguare all’inflazione le tariffe per il trasporto pubblico e l’unica scelta affidata ai Comuni è se coprire questa cifra con l’aumento del costo di biglietti e abbonamenti oppure con fondi propri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il biglietto Atm non aumenterà. La decisione del Comune di Milano e la stoccata alla Regione

