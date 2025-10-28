Il bel tempo resiste ancora per qualche ora | da mercoledì si rivede la pioggia
Tempo stabile quest’oggi sulla nostra regione grazie a correnti più asciutte in quota dai quadranti nord-occidentali. Da domani rotazione delle correnti dai quadranti sud-occidentali con aria più umida che precede l’arrivo di una debole perturbazione atlantica. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Martedì 28 ottobre 2025 Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature: Minime in lieve aumento (48°C), massime in lieve aumento (1720°C). Venti: In pianura venti deboli di direzione variabile, in quota venti deboli da ovest. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Edicole, botteghe, sportelli di quartiere: storie di un’Italia che resiste al tempo Questa mattina faremo un viaggio tra le piccole cose che ci hanno fatto grandi: mestieri, luoghi e volti che stanno scomparendo, ma che ancora battono nel cuore delle nostre città - facebook.com Vai su Facebook
Meteo – Si apre una breve fase di stabilità e relativo bel tempo in Italia, con qualche insidia: ecco i dettagli - Stabilità e bel tempo si protrarranno per una manciata di ore sull'Italia, seppur con qualche insidia localizzata: ecco dove ... Come scrive centrometeoitaliano.it
Il bel tempo resiste ancora qualche giorno: possibile peggioramento nel weekend - L’espansione meridiana del promontorio altopressorio mediterraneo che dal Marocco si estende fin sulle coste della Greonlandia, garantirà condizioni di tempo stabile. Scrive bergamonews.it
Il bel tempo resiste: peggioramento atteso nel weekend - L’espansione dell’anticiclone delle Azzorre sull’Europa occidentale proteggerà fino a domani anche il nord Italia dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche, favorendo contemporaneamente la discesa ... Secondo bergamonews.it