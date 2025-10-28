Il Barcellona deve proteggere Yamal come Pep fece con Messi

Lamine è in balia di se stesso: il club, la famiglia e gli amici non lo stanno guidando fuori dal campo. Ora tocca a Flick. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Barcellona deve proteggere Yamal, come Pep fece con Messi

Contenuti che potrebbero interessarti

Il tecnico del Barcellona in conferenza: «Non deve solo attaccare ma anche difendere. È quello che ci aspettiamo da tutti i calciatori, non solo da lui. Sa fare la differenza con la palla tra i piedi ma non basta» - facebook.com Vai su Facebook

Il Barcellona deve proteggere Yamal, come Pep fece con Messi - Il ragazzo con l’apparecchio ha surriscaldato la sfida dialetticamente, e in campo si è bruciato. Da msn.com

Barcellona, Yamal ha vissuto un mese abbastanza difficile. Ecco le motivazioni dietro tutto ciò - Ecco la situazione attuale del fuoriclasse blaugrana Ottobre 2025 si è rivelato un mese complicato per Lamine Yamal. Da calcionews24.com

La presunzione va saputa indossare: Lamine Yamal è un gioiellino da proteggere, soprattutto da sé stesso - Prima della partita contro il Real Madrid, il giovane del Barcellona aveva acceso il clima accusando gli avversari di «lamentarsi e rubare». Si legge su editorialedomani.it