Il Barbiere di Siviglia a Carpi il racconto di una storia lunga due secoli

La storia carpigiana de Il Barbiere di Siviglia, dal 1819 a oggi, raccontata da Mario Bizzoccoli, è al centro dell’appuntamento in programma sabato 1 novembre, alle 16, nella sala dei Cimieri dell’Archivio storico comunale, a ingresso libero.L’incontro, organizzato in collaborazione con il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

