Il 6 novembre sciopero dei 60mila farmacisti dipendenti | contratto scaduto I sindacati | Federfarma torni a trattare
Sono circa 60mila i dipendenti delle farmacie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, tra farmacisti-collaboratori e personale. Il 6 novembre incroceranno le braccia per 24 ore per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro scaduto nel 2024. Lo sciopero è indetto dalle federazioni di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs dopo la rottura delle trattative. Dai sindacati. 🔗 Leggi su Feedpress.me
