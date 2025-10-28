Il 6 novembre sciopero dei 60mila farmacisti dipendenti | contratto scaduto I sindacati | Federfarma torni a trattare

Sono circa 60mila i dipendenti delle farmacie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, tra farmacisti-collaboratori e personale. Il 6 novembre incroceranno le braccia per 24 ore per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro scaduto nel 2024. Lo sciopero è indetto dalle federazioni di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs dopo la rottura delle trattative. Dai sindacati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

