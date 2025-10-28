il 29 ottobre inaugura in bim cieli sonori la nuova mostra promossa da c41 | un’installazione dell’artista gaia anselmi tamburini con la partecipazione di nicola ratti che unisce fotografia suono e paesaggio

- BiM - il progetto di rigenerazione urbana di un intero isolato nel cuore di Bicocca - presenta il nuovo progetto promosso da C41 - rivista indipendente e casa di produzione creativa che esplora i confini della cultura visuale contemporanea attraverso l’arte e la fotografia. Tra il 2022 e il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it