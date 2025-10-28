La squadra mobile di Palermo ha denunciato in stato di libertà il diciannovenne A.M. (le sue iniziali), con vari pregiudizi di polizia, ritenuto responsabile di aver colpito con due fendenti alla schiena il trentacinquenne pregiudicato B.F., nella notte fra sabato 25 e domenica 26 ottobre in via Chiavettieri. Il 35enne, B. F., è stato ferito intorno alle 3, nella zona di via Chiavettieri, nel centro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il 25enne accoltellato nella "zona rossa" di Palermo, identificato e denunciato l'aggressore