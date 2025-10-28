Il 25enne accoltellato nella zona rossa di Palermo identificato e denunciato l' aggressore Ha 19 anni

Gli agenti della Squadra Mobile hanno denunciato il 19enne A.M., ritenuto responsabile di avere colpito con due fendenti alla schiena il trentacinquenne pregiudicato B.F., nella notte fra sabato e domenica in via Chiavettieri, a Palermo. In conseguenza delle lesioni riportate, ritenute compatibili con un’arma da taglio, B.F. ha fatto ricorso a cure mediche. Le sue condizioni non sono state giudicate. 🔗 Leggi su Feedpress.me

