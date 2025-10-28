Il 25enne accoltellato nella zona rossa di Palermo identificato e denunciato l' aggressore Ha 19 anni
Gli agenti della Squadra Mobile hanno denunciato il 19enne A.M., ritenuto responsabile di avere colpito con due fendenti alla schiena il trentacinquenne pregiudicato B.F., nella notte fra sabato e domenica in via Chiavettieri, a Palermo. In conseguenza delle lesioni riportate, ritenute compatibili con un’arma da taglio, B.F. ha fatto ricorso a cure mediche. Le sue condizioni non sono state giudicate. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un tunisino 25enne è ricoverato in ospedale a Bolzano, dopo essere stato accoltellato in centro storico. E' fuori pericolo. Il fatto è avvenuto sabato sera in via Sernesi, come riporta il quotidiano Alto Adige. La vittima - così alcuni testimoni - sanguinante ha cerca - facebook.com Vai su Facebook
25enne accoltellato in centro a Bolzano, è fuori pericolo. Gli inquirenti sono sulle tracce degli aggressori #ANSA - X Vai su X
Il 25enne accoltellato nella "zona rossa" di Palermo, identificato e denunciato l'aggressore - (le sue iniziali), con vari pregiudizi di polizia, ritenuto responsabile di aver colpito con due fendenti alla schi ... Lo riporta msn.com
Palermo, 35enne accoltellato nella notte in una delle “zone rosse” della movida - L'aggressione in via Chiavettieri, nelle aree sottoposte a controlli speciali dopo l'omicidio del 21enne Taormina ... ilfattoquotidiano.it scrive
Zona rossa a Palermo, accoltellato un 35enne in via Chiavettieri - Un uomo di 35 anni è stato ferito la notte tra venerdì e sabato con due coltellate nel centro di Palermo, in via Chiavettieri, una delle cosiddette zone ... Lo riporta sicilianews24.it