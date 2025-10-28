Il 20% delle spiagge sarà sommerso prima del 2050 | le zone più a rischio

L'Italia è sempre più esposta agli effetti dei cambiamenti climatici. Città come Cagliari e Venezia rischiano di finire sott'acqua al 2100. L'allarme è stato lanciato dal XVII rapporto "Paesaggi sommersi" della Società geografica italiana (Sgi).Le zone a rischioTra innalzamento dei mari, pericolo. 🔗 Leggi su Today.it

