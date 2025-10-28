Il 2 novembre una giornata dolcissima a Salerno Sul lungomare la tavoletta di cioccolato più lunga del mondo

Lifeandnews.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ appuntamento è previsto per il prossimo 2 novembre, alle ore 17, sul lungomare di Salerno per accogliere un record dolcissimo. A raggiungerlo sarà il maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia, noto per i suoi numerosi Guinnes World Record, guadagnati realizzando sculture e preparazioni di cioccolato sorprendenti. A coadiuvarlo un altro straordinario artigiano: il perugino Fausto Ercolani. Questa volta, . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

il 2 novembre una giornata dolcissima a salerno sul lungomare la tavoletta di cioccolato pi249 lunga del mondo

© Lifeandnews.it - Il 2 novembre una giornata dolcissima a Salerno. Sul lungomare la tavoletta di cioccolato più lunga del mondo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In Campania la tavoletta di cioccolato più lunga al mondo, 35 metri di bontà: assaggi gratis - Nell'ambito della festa del cioccolato a Salerno, sarà presentata la tavoletta di cioccolato più lunga del mondo. msn.com scrive

La Domenica Metropolitana torna il 2 novembre - Nella giornata del 2 novembre torna l’appuntamento con la Domenica Metropolitana, durante la quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamen ... Come scrive nove.firenze.it

Cerca Video su questo argomento: 2 Novembre Giornata Dolcissima